Del Ghingaro: “Con noi politica sana, stop ai populismi”

“Le forze politiche sane, i movimenti giovani e puliti, i cittadini seri ed onesti, tutti coloro che in questi anni si sono disimpegnati perché disillusi, mi auguro che facciano fronte comune a quest’ondata incomprensibile di nuovi populismi, razzismi e fascismi che ha invaso come un virus la politica prima e poi la società. Serve una risposta forte e chiara, solidale ed efficace”. A dirlo è Giorgio Del Ghingaro che si ricandida a sindaco di Viareggio.

“Solo ricercando l’unità delle coscienze democratiche si riuscirà a contrastare l’odio e la cattiveria che qualcuno alimenta, in maniera strumentale, per i propri fini di conquista del potere. Solo serrando le fila, superando i personalismi e gli egoismi daremo risposte forti – afferma -. Come si fa a non prendere posizione, a non schierarsi a non compattarsi, di fronte alle barbarie che leggiamo ed ascoltiamo ogni giorno? Come si fa a rimanere insensibili? Impegno, determinazione, responsabilità: con questi presupposti faremo a Viareggio, in Toscana, in Italia un bel viaggio nella politica che alimenta le speranze e cambia in meglio le nostre comunità”.