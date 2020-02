Eccellenza, grande prestazione del Tau Calcio, che ferma ad Altopascio il San Miniato Basso, seconda forza del campionato.

Vince in extremis con un gol di Mancini il Camaiore in casa con il San Marco Avenza. Nel match salvezza cade il Castelnuovo di Biggeri a Santa Croce sull’Arno. Ancora una sconfitta per la Virtus Viareggio, stavolta in casa con il Cenaia.

Cuoiopelli-Castelnuovo 2-1

CUOIOPELLI: Puccini, Nidiaci, Leshi, Montecalvo, Meucci, La Rosa, Niccolai, Caciagli, Bianconi, Pinucci, Bianchi. A disp.: Sollazzi F., Carli, Magnani, Mallardo, Morelli, Moscardi, Sollazzi G. All.: Cipolli



CASTELNUOVO GARFAGNANA: Leon, Nelli S., Telloli, Biagioni, Pieroni, Lavorini, Casci, Morganti, Nardi, Piacentini, El Hadoui. A disp.: Berlingacci, Coselli, Turri, Galletti, Ghafouri, Valiensi, Bosi, Morelli, Micchi N.. All.: Biggeri



ARBITRO: Martini di Valdarno (Jordan di Firenze e Marconi di Arezzo)

RETI: 38’pt rig. Nardi, 7’st La Rosa, 24’st Bianchi

Camaiore-San Marco Avenza 2-1

CAMAIORE: Barsottini, Contipelli, Barsotti, D’Alessandro, Arnaldi, Fiale, Morelli, D’Antongiovanni, Pegollo, Viola, Mancini. A disp.: Ferraiuolo, Bresciani, Nardini, Nardini, Orlandi, Peralta, Tonazzini, Benedetti, Ghilarducci. All.: Moriani



SAN MARCO AVENZA: Lagomarsini, Mazzolini, Batti, Brizzi, Zuccarelli, Ricci D., Cucurnia, Da Pozzo, Fusco, Doretti, Gabrielli. A disp.: Novarino, Manzo, Mosti S., Ussi, Mosti D., Raffo, Benedetto, Zapparata, Benedetti. All.: Turi Stefano



ARBITRO: Burgassi di Firenze (Scipione di Firenze e Ballotti di Pistoia)

RETI: 20’pt Da Pozzo, 14’st D’Antongiovanni, 48’st Mancini

Tau Calcio-San Miniato Basso 2-1

TAU CALCIO: Citti, Frugoli, Battistoni, Michelotti, Fedi, Del Sorbo, Antoni (30’ pt Maccagnola), Gialdini (30’ st Signorini), Mengali, Chianese, Rossi (33’ st Pratesi). A disp. Donati, G. Magini, L. Magini., Fanani, Matteoni, Riccomini. All. Cristiani.



SAN MINIATO BASSO: Battini, Rossi, Fatticcioni, Borselli (35’ st Broccoli), Alderotti (13’ st Pirone), Tafi (30’ st Nigiotti), Onnis, Marinari, Andreotti, Remedi, Bozzi. A disp. Cappellini, Accardo, Veraldi, Bartoli, Capriglione, Falleni. All. Venturini.



ARBITRO: Falleni di Livorno (Pignatelli di Viareggio e Corsini di Livorno)

RETI: 37’pt rig. Andreotti, 5’st aut. Alderotti, 11’st Maccagnola

NOTE: Espulso 30’ st Battistoni per doppia ammonizione. Ammoniti Fedi, Maccagnola, Citti, Tafi, Onnis

È un Tau Calcio concentrato e determinato quello che oggi (2 febbraio) ha vinto per 2 a 1 in casa contro il San Miniato Basso, guadagnando così altri punti preziosi in classifica. I ragazzi di mister Cristiani fanno bene per tutta la prima frazione di gioco, rendendosi pericolosi e respingendo le incursioni avversarie. Al 36′, però, subiscono la rete su calcio di rigore di Andreotti per fallo in area di Del Sorbo. Nella ripresa il Tau si fa più aggressivo e bastano tre minuti per trovare il pari con Maccagnola, che spinge la palla in porta rimasta a un metro dalla linea dopo una sfortunata deviazione del difensore del San Miniato Basso, Alderotti. Al 12′ è di nuovo Maccagnola a segnare il gol della vittoria con un bel tiro dal limite che si infila sotto la traversa. La formazione amaranto, nonostante l’inferiorità numerica, al 25′ cartellino rosso per doppia ammonizione ai danni di Battistoni, riesce a contenere gli attacchi degli ospiti e a centrare così, dopo quella con il Fucecchio, un’altra importante vittoria in chiave play-off.

Virtus Viareggio-Cenaia 0-2

VIRTUS VIAREGGIO: Grilli, Belatti, Ferri, Richieri, Bianco, D Angina, Balestri, Manfredi G., Galloni, Bordini, Cristiani. A disp.: Pirola, Manfredi N., Ciocia, Evani, Ndiaye, Masina, Mboa, Tonarelli A., Dell’Amico. All.: Tonelli



CENAIA: Serafini, Cecchetti, Tammaro, Zhikov, Borboryo, Signorini, Lelli, Balleri, Bruzzone, Marcellusi, Mancini. A disp.: Guidetti, Paoli, Ceccarini, Spadaciari, Rossi, Betti, Bachini, Arrighi, Turini. All.: Macelloni Massimo



ARBITRO: Mauro di Pistoia (Pllumbi di Pistoia e Gelli di Prato)

RETI: 1’pt e 36’pt Mancini, 40’st Galloni