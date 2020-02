Fdi: “Basta aggressioni al cimitero, servono le telecamere”

Dopo l’ennesimo episodio di violenza verificatosi all’interno dei cimiteri comunali, il coordinatore di Fratelli d’Italia Paolo Ricci precisa: “Non sono bastate le nostre innumerevoli richieste di telecamere di sorveglianza a seguito di furti e saccheggi di tombe avvenuti mesi fa. Dopo l’ennesima aggressione verificatasi al cimitero di Capannori, dove solo per un caso la signora non si è fatta male in modo serio, invitiamo per l’ennesima volta la nostra giunta a dare sicurezza ai propri cittadini: Fdi dice basta all’ insicurezza,non è possibile non poter andare serenamente a trovare i propri cari al cimitero”.