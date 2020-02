“La città della cartapesta”, il docufilm a Villa Argentina

Nuovo appuntamento con Di Mercoledì a Villa Argentina: questa settimana, il 5 febbraio, come sempre alle 17, si parlerà di teatro, poesia e musica, con le poesie di Arturo Faraonie gli intermezzi musicali del maestro Paolo Magri.

Nell’ambito dell’incontro sarà anche proiettato il documentario realizzato da Faraoni quale omaggio al Carnevale di Viareggio, La città della cartapesta e che sarà commentato dal professor Paolo Fornaciari.

Nato a Viareggio, Arturo Faraoni, vive da sempre in Versilia. Fin da giovanissimo si è dedicato al teatro come autore, attore e regista, nonché alla musica leggera come cantante e compositore. Tra l’altro, un suo brano ha vinto una delle prime edizioni dello Zecchino d’Oro. Giornalista e storico collaboratore della redazione viareggina de La Nazione, ha realizzato molti documentari dedicati all’arte e trasmessi dalle principali emittenti regionali. Pittore, oltre che scrittore, al suo attivo un romanzo intitolato ‘La società’ (Viareggio 2001) e ha composto oltre 5mila poesie: un record che è stato segnalato al ‘Guinness dei Primati’.