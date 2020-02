Petrini: “Lavori ad Artè mai partiti, ma per il Comune non è un ritardo”

“I lavori promessi ai capannoresi per inizio 2019 e riguardanti il cinema-teatro Artè non sono ancora partiti, ma l’assessore Del Carlo, e viene da sorridere, non lo definisce un ritardo”. Sono le parole di Matteo Petrini, consigliere comunale Fdi a Capannori.

“Nel 2018 l’allora assessore Amadei – sottolinea Petrini – annunciò interventi sul tetto dell’edificio con la realizzazione di una copertura in lamiera: importo totale 100.000 euro circa, lavori previsti per inizio 2019. Sempre nel 2018 poi, l’amministrazione Menesini promise l’aumento della capienza della struttura e l’installazione di nuove poltroncine più adatte agli spettacoli”.

“Nel frattempo – aggiunge -, i capannoresi avviarono una raccolta firme per chiedere queste migliorie, ma ad oggi ancora nessun lavoro è stato effettuato. Nel 2019, intanto, il cinema-teatro è stato oggetto di importanti infiltrazioni d’acqua che ne hanno limitato l’utilizzo.

Per questo, abbiamo chiesto all’assessore Del Carlo notizie in merito alla situazione. La risposta è quanto meno comica, dato che l’assessore sembra, ancora una volta, giocare con il tempo: ‘Quello che chiama ritardo, non è un ritardo'”.

“Dopo aver ammesso che la struttura necessita d’intervento, l’assessore Del Carlo – va avanti Petrini – sembra non intuire che se i lavori dovevano partire nel 2019 ma a inizio 2020 tutto è ancora fermo, allora questo si chiama ritardo. La motivazione avanzata per giustificare tale ritardo è stata quella della valutazione di opportunità. Opportunità che, evidentemente, non erano state valutate a fine 2018 quando le promesse fatte, viene da pensare, furono rivolte ai capannoresi con superficialità. L’amministrazione promise qualcosa che, in attesa di sviluppi, sapeva già di non poter mantenere? Ad oggi sappiamo che i lavori termineranno entro il 31 dicembre 2021 – conclude Petrini – da inizio 2019 (promessa ai capannoresi) a fine 2021 (scadenza prevista dall’assessore) saranno passati all’incirca 3 anni. Possiamo parlare di ritardo, no?”.