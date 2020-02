Povere esistenze, ecco la mostra di Franco Della Maggiora

Sarà in esposizione da domenica 9 a sabato (29 febbraio) a La Magione del Tau, in piazza Ricasoli ad Altopascio, la mostra fotografica Povere esistenze di Franco Della Maggiora.

Il titolo non ha una accezione negativa perché, nelle sue immagini, Della Maggiora è alla ricerca del valore del “povero soggetto” che, invece, viene immortalato portandone alla luce la forza, la salute e le capacità. Una mostra ricca di significato in questo periodo storico più che mai.

Se si rimane alla lettera dell’etimologia della parola “povero”, allora il mondo è pieno di povere esistenze, che producono poco o niente. Una conseguenza non immediata, ma comunque ubiqua, è che ciò che è “povero” – ciò che non produce, appunto – non ha valore. E invece quello che spesso vedo e che cerco di fotografare è il suo valore. “Perché – sempre giocando di etimologie – “valore” racchiude in sé concetti come forza, salute, capacità, possesso di un significato. E da questo punto di vista allora la povertà non ha necessariamente qualcosa a che vedere con l’assenza di valore”. Franco Della Maggiora.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni, escluso il martedì, dalle 17 all’una.