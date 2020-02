Serie A1, Ginnastica Motto ad un passo dal podio

Ad un passo dal podio. Comincia benissimo, anche se con un pizzico di rammarico, la Serie A1 a squadre di ginnastica ritmica per la Raffaello Motto, quarta nella prova di apertura disputata sabato a Fabriano, nelle Marche. 91,650 il punteggio complessivo, appena 0,3 in meno rispetto ad Armonia d’Abruzzo, terzo con 91,950 (successo per Fabriano con 104,900, secondo posto per Udinese con 97,650).

Tutte le ginnaste della società viareggina – guidate dalla direttrice tecnica Donatella Lazzeri e dall’allenatrice Francesca Cupisti – si disimpegnano con eleganza, fluidità ed efficacia in pedana: Sara Rocca ottiene 18,250 punti alla fune e 18,000 al nastro, dimostrando ancora una volta di poter competere ad altissimi livelli, anche disputando due esercizi nella stessa giornata. La bielorussa Katsiaryna Halkina si fa apprezzare al cerchio (21,400), così come Chiara Vignolini alle clavette (18,050) e Sofia Sicignano (15,950).

In virtù del quarto posto, la Motto conquista 23 punti speciali: le prossime due prove sono in programma a Eboli e Desio (15 e 29 febbraio).

Le prime sei squadre classificate si qualificheranno per la Final Six, le ultime tre retrocederanno in A2.

Buone esibizioni nella prova inaugurale di Serie B per Alessia Cuorvo, Arianna Musetti e Sofia Ponticelli, tesserate per la Motto ma girate in prestito a Iris Firenze, Flaminia Roma e Etruria Prato.