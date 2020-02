Servizi per gli anziani, si presenta la guida

Mercoledì (5 febbraio) alle 17,30 alla sede di Sinistra con a S. Vito, in via vecchia pesciatina, l’associazione, Spi Cgil e Auser organizzano un incontro pubblico per informare sui servizi socio-sanitari per le persone anziani attualmente esistenti nel Comune di Lucca e per discutere le esigenze ulteriori di miglioramento e innovazione.

Partecipano Valeria Giglioli, assessora alle politiche sociali, Pilade Ciardetti, presidente della commissione socio-sanitaria, Cristina Petretti, consigliera delegata alla sanità, Roberto Cortopassi, segretario provinciale Spi Cgil.

“La qualità dei servizi socio-sanitari per le persone anziani – spiegano da Sinistra con – è una priorità fondamentale per l’ammistrazione Tambellini. Insieme a tutta la maggioranza, siamo impegnati per garantire le importanti risorse finanziarie necessarie e assieme ad operare per migliorare e innovare i servizi e renderli sempre più efficaci in una realtà sociale in rapido cambiamento. Sempre in costante rapporto con le altre Istituzioni coinvolte e con tutte le realtà sindacali, del volontariato e del terzo settore”.

A tutti i presenti verrà consegnato il volumetto Guida ai servizi per gli anziani predisposto dal Comune di Lucca con tutte le informazioni utili per guidare le persone anziane e le loro famiglie tra i servizi.