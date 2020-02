Tutto pronto per la quinta edizione della rassegna Il Settecento musicale a Lucca, con oltre 40 eventi tra febbraio e dicembre dedicati alla musica del diciottesimo secolo. La rassegna è il frutto della collaborazione tra le principali associazioni musicali presenti e attive sul territorio: Animando, Associazione Musicale Lucchese, Centro Studi Luigi Boccherini, Flam, Istituto superiore di studi musicali Boccherini, Sagra Musicale Lucchese.

Tutti i soggetti coinvolti dedicano uno spazio più o meno ampio alla musica del XVIII secolo, con un occhio di riguardo allo specifico contributo lucchese: da qui l’esigenza di far rientrare le rispettive iniziative in un progetto comune, evidenziato da una denominazione e da un logo d’immediata percepibilità. Siamo inoltre già in grado di anticipare che è allo studio la realizzazione in un prossimo futuro di alcuni eventi tematici che vedranno all’opera in sinergia tutte le associazioni coinvolte nel progetto, e che tali eventi diverranno un appuntamento stabile della rassegna.

La rassegna è stata presentata questa mattina (3 febbraio) a Palazzo Orsetti durante una conferenza stampa alla quale sono intervenuti Alessandro Tambellini, sindaco di Lucca, Marco Mangani, vice presidente del Centro studi Luigi Boccherini, Fabrizio Papi, direttore dell’Istituto superiore di studi musicali Boccherini, Marco Cattani, presidente dell’associazione musicale lucchese, Luca Bacci, direttore artistico della Sagra musicale lucchese, Mauro Mazzoni, presidente della Flam e Paolo Citti, presidente di Animando.

Anche quest’anno la ricca e variegata proposta della rassegna ha come obiettivo la valorizzazione e la divulgazione dell’immenso patrimonio musicale settecentesco: di quel Settecento musicale che, com’è noto, ebbe nella città di Lucca una delle sue capitali mondiali.

Ancora una volta, lo specifico contributo lucchese risalterà dall’affiancamento ai massimi compositori europei dell’epoca, da Bach a Haydn e da Händel a Mozart. Solo per dare un’idea della ricchezza e della varietà della nostra proposta, si segnalano eventi quali la nuova edizione di Musica Ritrovata, dove saranno eseguite musiche inedite del Settecento lucchese nella revisione critica del vincitore dell’annuale borsa di studio (Animando, 7 marzo alle 21, AuditoriumBoccherini), il concerto del prestigiosissimo Oboe Quartet dei Berliner Philharmoniker, che prevede tra l’altro un immancabile omaggio a Beethoven nel 250esimo della nascita (Associazione Musicale Lucchese, 22 novembre alle 17, Auditorium del Boccherini), il consueto Omaggio a Luigi Boccherini (Centro studi Luigi Boccherini e Istituto Boccherini, 28 maggio alle 17 Chiesa di San Francesco e alle 21 Auditorium Boccherini), il concerto del grande organista tedesco Hans-André Stamm, con un programma che spazia da Bach al Novecento (Flam, 22 agosto alle 21, in Cattedrale di San Martino), e l’esecuzione integrale, da parte del coro dell’Università di Pisa e della Tuscan Chamber Orchestra diretti da Stefano Barandoni, della splendida Messa in do minore K 427 (417a), ultimo, incompiuto lascito sacro mozartiano prima del Requiem (Sagra Musicale Lucchese, 14 giugno ore 21, Chiesa dei Servi).

Il programma completo e dettagliato dell’intera stagione, ricco di eventi artistici di rilievo, sarà pubblicato sul sito (clicca qui)

