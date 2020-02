Campionati toscani di cross sugli spalti, successi e medaglie per la Virtus

Una grande mattinata di sport in uno splendido scenario rappresentato dalle Mura di Lucca. È stata un grande successo la prima prova dei campionati toscani di società di cross, agonistico e promozionale, andata in scena domenica sugli spalti, nel tratto tra Porta San Donato e la sortita del Baluardo San Frediano. L’organizzazione della Virtus Lucca, padrona di casa, è stata impeccabile, a fronte di quasi 1.000 atleti al via, rappresentanti di una settantina di società provenienti da tutta la Toscana.

Ma i biancocelesti non hanno sfigurato nemmeno dal punto di vista sportivo. Cominciando dalla categoria Cadetti e Cadette, dove a brillare in assoluto è stata la stella di Emma Puccetti, giunta quarta nella gara vinta da Margherita Voliani della Libertas Runners Livorno. Ma a raccogliere un grandissimo risultato che pone Lucca tra le migliori società toscane, in una gara che vedeva 108 atlete al via, sono state anche Marina Senesi (10.a) e Adriana Vannucci (19.a). Se si confermeranno anche nei prossimi appuntamenti dedicati alla specialità, per Emma Puccetti e Marina Senesi è pronta una maglia della rappresentativa Toscana che disputerà i campionati italiani di cross in programma a marzo a Campi Bisenzio. Splendida anche la prestazione dei Cadetti che non hanno sfigurato con il settimo posto di Gabriele Chelini, il 17.mo di Walid Hallami e il 19.mo di Gabriele Verdiani, nella gara vinta dal livornese Nicola Baiocchi.

Straordinaria la pattuglia di ragazzi e ragazze che, seppur lontani dal podio, hanno dato il massimo in una delle loro prime gare. Sette le Ragazze al via: Smeralda Del Guerra, Veronica Landucci, Elisa Pierotti, Alice Albiani, Martina Di Cesare, Lam Anfuso e Gemma Paolini. Dieci i maschietti allo start: Joseph Manfredi, Vutha Locci, Matteo Lunardi, Luigi Cortopassi, Matteo Luporini, Elia Bani, Carlo Franchini, Leonardo Stefanelli, Nicola Petroni e Simone Melani.

Tra gli allievi davvero splendida la prova di Paolo Marsili, giunto settimo. Mentre tra le allieve il trio della Virtus ha chiuso con ottimi piazzamenti: l’11esimo posto di Irene Giambastiani, il 14esimo di Anna Lucarotti e il 25esimo di Carla Frizzi. Nelle Juniores decimo posto per Matilde Caporale.

E infine il settore maschile assoluto. Senza Daniele Del Nista e Walter Fauci, la Virtus si è distinta nella gara dominata da Jean Baptiste Simukeka su oltre 180 atleti al via, ottenendo degli ottimi piazzamenti. Ecco allora il 41.mo posto di Simone Orsucci, il 49° di Melaku Lucchesi e il 92.mo di Juri Zanni.