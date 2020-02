Forza Italia Viareggio, Vanessa Da Prato nuova coordinatrice

“Vanessa Da Prato è la nuova coordinatrice comunale di Forza Italia a Viareggio. Giovane, brillante, competente e leale, il suo mandato inizia ‘col botto’ della scadenza cittadina principale, ovvero quella delle elezioni amministrative di primavera. Le auguriamo quindi buon lavoro, certi che saprà condurre la pattuglia degli Azzurri viareggini lungo un percorso vincente, col centrodestra per liberare la città”: ad annunciare la nuova nomina sono i coordinatori provinciale e regionale di Forza Italia, ovvero rispettivamente Maurizio Marchetti e l’onorevole Stefano Mugnai.

“La scadenza elettorale delle amministrative di primavera coinvolge Viareggio tra le città di prima fila – osservano Marchetti e Mugnai – ma si va ad incastonare entro una panoramica complessa che comprende anche le elezioni regionali per il governo della Toscana. In questo contesto Forza Italia è come sempre nel centrodestra di cui costituisce il perno, il baricentro moderato che ha già dato prova della sua indispensabilità conducendo tra l’altro con brillanti risultati alla vittoria del centrodestra in Calabria. Oggi anche in Toscana è possibile. Dobbiamo costruire questa opportunità a partire dai territori, e Viareggio è un tassello fondamentale per liberare la città e la Toscana dal potere delle sinistre comunque etichettate o paludate dietro civismi di convenienza”.

Entusiasta la neocoordinatrice: “Accetto volentieri questo incarico – dichiara Da Prato – certa come sono che Forza Italia sappia esprimere progetti concreti per la nostra città. Sia Viareggio che la frazione di Torre del Lago sono depositarie di enormi potenzialità che finora le sinistre non solo non hanno saputo sviluppare, ma che non hanno neppure preso a mio avviso in considerazione. E’ ora di cambiare musica. Con Forza Italia e il centrodestra oggi più che mai questo è possibile. Intendo centrare l’obiettivo”.