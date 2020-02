Fumetti, anche Silvia Ziche a Lucca per Collezionando

Lucca Collezionando continua a lanciare anticipazioni sulla prossima edizione, la quinta, della fiera dedicata all’universo del fumetto e a tutti i suoi mondi di riferimento, che si terrà al Polo Fiere di Lucca il 28 e 29 marzo 2020. A quindici giorni dall’annuncio del primo ospite d’onore, Claudio Villa, una delle bandiere di Sergio Bonelli Editore il cui nome è legato al fumetto Tex, la fiera svela un altro nome di spicco del mondo delle nuvolette italiane e non: Silvia Ziche.

Nota ai più come una delle matite dell’universo Disney, Silvia Ziche è un’artista versatile, affermata anche per la sua capacità di realizzare vignette che mettono in luce le contraddizione del mondo al femminile, come con il personaggio Lucrezia che porta le sue disavventure sentimentali sulle pagine di Donna Moderna.

Nata a Thiene (VI) nel 1967, fin dall’infanzia ha coltivato la passione per il fumetto, in particolare quello di casa Disney. Tra i suoi maestri si annoverano i più grandi nomi del disegno Disney come Carpi, Romano Scarpa e Giorgio Cavazzano. La Ziche disegna storie dal 1991 per Topolino, realizzando anche le vignette Che aria tira… (a Paperopoli e Topolinia). Tra le sue collaborazioni si contano anche le serie Angus Tales e Trip’s Strip e alcuni episodi completi di altre.

Oltre all’attività sul versante Disney, ha collaborato con varie riviste (Linus, Comix, Cuore e la Smemoranda), realizzando vignette satiriche. Di particolare rilievo è la serie di tavole su Alice a quel Paese (su Comix e poi in volume); per la collana Stile libero di Einaudi disegna (2000 e 2004) due storie di “Olimpo Spa” su testi di Vincenzo Cerami. Collabora dal 2006 con Donna Moderna dove appaiono le strisce del suo nuovo personaggio Lucrezia, con le sue crisi sentimentali (personaggio pubblicato in volume da Edizioni BD e Rizzoli Lizard). Dal 2018 pubblica graphic novel per Feltrinelli Comics (…E noi dov’eravamo? e L’allegra vita della quota rosa) e di recente ha iniziato a collaborare con Sergio Bonelli Editore (Quei due, con Tito Faraci).

Targato Lucca Crea srl (la società che organizza il festival Lucca Comics & Games e che gestisce il Polo Fiere lucchese) e Anafi (Associazione nazionale Amici del fumetto e dell’illustrazione), con il Comune di Lucca, il salone si prepara con decine di espositori, editori, negozi specializzati, collezionisti privati e associazioni che porteranno tavole originali, anteprime, nuove serie, fumetti introvabili, intere collezioni e tutto quanto fa Nona Arte, con un ampio sguardo che abbraccia anche le figurine e i 3D collezionabili (Lego, Subbuteo, soldatini e action figure).

Lucca Collezionando sta realizzando un intenso programma di eventi che confermano la centralità del fumetto, con il coinvolgimento attivo delle principali Community e Fan Club (Amys, Diabolik Club, Dylandogofili, DDog fanclub Papersera, Ztn, Scls, Amici Zagoriani della Sardegna). Ci sarà come sempre una nutrita artist alley, dove incontrare artisti affermati ed emergenti, e acquistare il disegno desiderato o commissionato.

Non mancheranno anche quest’anno di contorno le attività ludiche con torneo di Subbuteo, di carte Magic, di Wargame, mentre un apposito spazio firmadediche sarà allestito per gli appassionati, dove si alterneranno gli autori presenti, per incontrare i lettori, dedicare le stampe, firmare i disegni o gli albi. E poi un ricco programma di ospiti, mostre, incontri e attività contribuirà a valorizzare ulteriormente questa vivace kermesse primaverile.