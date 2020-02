Giovane rapinato mentre porta fuori il cane, è polemica

Un giovane rapinato a Torre del Lago mentre portava a spasso il suo cane: un malvivente gli ha puntato contro il coltello. Un fatto che scatena subito la polemica.

“E’ un episodio gravissimo quello occorso a Torre del Lago – spiega il capogruppo della Lega Massimiliano Baldini insieme ai colleghi Maria Domenica Pacchini ed Alessandro Santini – dove un giovane ragazzo di quindici anni, mentre portava fuori il proprio cane, peraltro non nel cuore della notte ma all’ora di cena, si è visto puntare un coltello alla gola da un magrebino per poi essere rapinato, costretto a consegnargli il portafoglio sotto una tale minaccia per la propria vita e per il proprio cane”.

“Un episodio di cui si ha notizia solo un paio di giorni dopo la rapina alla Conad di via Filzi a Viareggio e dove un altro malvivente ha puntato la pistola in faccia alla commessa in pieno giorno dimostrando ancora una volta, come sanno bene i cittadini, che la nostra città vive un livello di insicurezza da città metropolitana che evidentemente interessa ben poco alla giunta Del Ghingaro, nota per essere da sempre solidale con l’accoglienza agli extracomunitari, con il presidente Rossi con il quale hanno condiviso la contrarietà ai decreti sicurezza di Matteo Salvini e con la politica dei porti aperti cara all’attuale Governo”.

“Nel portare la nostra solidarietà e vicinanza e quella del nostro gruppo consiliare al giovane ed alla sua famiglia – spiega Baldini -, torniamo a chiedere con forza a tutte le istituzioni competenti che venga intrapresa, una volta per tutte, un’azione dura e repressiva nella zona dello spaccio a Torre del Lago dove questi personaggi la fanno da padrone da troppo tempo, gestendo il mercato della droga e rendendosi protagonisti di episodi di questo genere nella frazione dove i residenti ed i turisti ne debbono subire le conseguenze ogni giorno”.