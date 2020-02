Polisportiva Capannori incassa altre due vittorie

Due vittorie e una sconfitta per le giovanili della sezione basket della Polisportiva Capannori.

Il passo falso è quello della Farmacia Biagi nel campionato Under 18. I ragazzi di Bernabei vanno sotto di 14 punti all’intervallo e poi non riescono a rimontare gli avversari del Progetto Pallacanestro Prato (53-62).

FARMACIA BIAGI: Caredio, Magnani, Asti, Del Dotto 2, Paoletti 11, Bernardoni 7, Frediani 2, Cesari, Ragghianti, Di Giovanni, Piazzolla 6, Avdiu 25. All. Bernabei.

Successo importantissimo invece per la Veravision nel campionato Under 16. Un incontro tirato e dal punteggio basso in cui i capannoresi riescono a superare 54-41 l’Audax Carrara, diretta concorrente dei biancorossi, ipotecando il secondo posto al termine della prima fase. Il break decisivo arriva nell’ultimo quarto con una grande prova di carattere dei ragazzi di coach Piochi, di fronte al giocatore della Virtus Bologna David Cournooh, venuto a vedere la partita per poi fermarsi a parlare con i ragazzi.

VERAVISION: Benedetti, Tafa, Grazzini 2, Biagetti, Paterni 2, Aliu, Puccinelli 11, Frediani 6, Pinochi, Kola 14, Carrillo, Di Martella Orsi 19. All. Piochi

Vittoria anche della Gabrielli Viaggi nel campionato Under 13 contro Cecina. Finisce 67-50 una gara che ha sempre visto i biancorossi avanti avanti nel punteggio.

GABRIELLI VIAGGI: Guarino 30, Bullentini 19, Nomellini 4, Magnani 2, Di Martella Orsi 7, Facchini 4, Provenzali 1. All. Corda