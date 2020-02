Progetto Tutor, giornata di formazione per i volontari di Capannori

Entusiasmo, spirito di gruppo e solidarietà. E’ questo quello che è emerso durante la giornata di formazione del Progetto Tutor che quest’anno coinvolge oltre 100 giovani volontari fra i 16 e i 29 anni di età.

La giornata, che si è tenuta dalla mattina fino al tardo pomeriggio nel palazzo municipale, ha visto anche la partecipazione del vice sindaco con delega alle politiche giovanili, Matteo Francesconi,che ha ringraziato tutti i volontari presenti: “Per il forte impegno per la comunità e i formatori che hanno messo a disposizione le loro competenze”.

I volontari sono stati suddivisi in tre gruppi, che hanno svolto, a rotazione, attività curate da Alessandro Bianchi sulla relazione e la conoscenza di sé attraverso il teatro, da Giulia Mainetti sul gioco e sull’attività ludica e da Patricia Barsi e Claudio Della Nina sulle metodologie didattiche per l’insegnamento. Oltre ai giovani erano presenti alcuni docenti degli istituti superiori del territorio.

L’edizione 2019/20 del Progetto Tutor, promossa dal Comune di Capannori in collaborazione con l’associazione Itaca, è entrata nel pieno delle attività. Ogni giovane volontario segue a domicilio per due ore a settimana bambini e ragazzi che si trovano in situazioni di svantaggio familiare o hanno difficoltà a scuola. La maggior parte dei volontari sono studenti che frequentano alcuni istituti secondari della Piana di Lucca con i quali l’Amministrazione comunale ha siglato una convenzione, perché il progetto Tutor rientra fra i progetti di alternanza scuola-lavoro. L’esperienza è comunque aperta anche agli universitari.