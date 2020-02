Viareggio, la Lista Del Ghingaro Sindaco ancora in campo

Dopo 5 anni, ancora al fianco di Giorgio Del Ghingaro. La lista Del Ghingaro Sindaco ha infatti annunciato la propria discesa in campo per sostenere il primo cittadino di Viareggio nella sua corsa alla riconferma.

“Siamo pronti a sostenere Giorgio Del Ghingaro e a lavorare con lui per i prossimi 5 anni – si legge in una nota -. Moltissimi sono i risultati ottenuti: dal regolamento urbanistico, all’uscita dal dissesto, per citare solo i più importanti. E poi i lavori pubblici, le strade, i marciapiedi. Il porto, che Viareggio ha riconquistato. Gli eventi, che sono tornati numerosi e importanti nella nostra città, riportandola al posto che merita nell’attenzione internazionale. Siamo stati presenti, attenti, impegnati: abbiamo lavorato a testa bassa per 5 anni. 5 anni intensi, ricchi di emozioni. E i prossimi 5 non saranno da meno: alcune cose restano da fare, altre vanno consolidate”.

La lista che sosteneva Giorgio Del Ghingaro, nel 2015, si aggiudicò il secondo posto collezionando 4.218 preferenze: il 16,32% dei votanti. Risultato che corrisponde all’attuale importante presenza in Consiglio comunale, con 7 consiglieri di Maggioranza su 24 totali.

“Siamo pronti ad impegnarci di nuovo e più di prima – conclude la nota – a sostegno del nostro sindaco e per il futuro della città”.