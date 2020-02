“Vite sbeccate”, il libro di Dianora Tinti a Villa Le Sughere

Serata di conversazione con l’autore, questo venerdì (7 febbraio) dalle 21, nel salotto artistico letterario di Villa Le Sughere in località Conti 15 a Marginone di Altopascio, per la presentazione del libro di Dianora Tinti: Vite sbeccate (Pegasus Edizioni). L’appuntamento verrà introdotto dallo scrittore Franco Donatini ed interverranno il poeta Marcello Lazzeri e la ricercatrice Ilaria Centoni.

Sinossi. La protagonista del romanzo è Viola, un architetto di quasi cinquant’anni che, a dispetto dell’apparente serenità familiare, vive le sue inquietudini. Accanto a lei il giovane collega Gianluca, una storia d’amore finita nel peggiore dei modi lo ha lasciato incerto e tormentato. La ristrutturazione di un antico palazzo li porta nella residenza di due ricche signore. Con loro vive Aliènor, nipote prediletta. Gianluca ne è incuriosito e attratto, ma nello stesso tempo ne è spaventato, perché gli ricorda troppo la ragazza che lo ha lasciato. Ma anche Aliènor ha le sue ferite, fuggita da Parigi e da suo marito Roy.

Botte, violenze fisiche e psicologiche l’hanno resa fragile e insicura. Anche ora che è stata costretta a rifugiarsi a migliaia di chilometri di distanza, presso le protettive zie che attraverso l’amore per lei riescono finalmente a confessarsi i segreti delle loro vite. Divisa tra la tranquilla vita esteriore e i dubbi di quella interiore, Viola intanto si trova di fronte a un evento inaspettato che la convince definitivamente sul da farsi. È arrivato il momento di liberarsi del passato e di lottare per il futuro.

La vicenda si snoda tra Gradara, antico borgo nelle Marche, celebre per aver fatto da cornice alla sfortunata storia d’amore tra Paolo e Francesca immortalata da Dante nella Divina Commedia. L’autrice. La grossetana Dianora Tinti da sette anni partecipa alla trasmissione sui libri e autori Quantestorievuoi su TV9, fa parte di numerose e importanti giurie di Premi letterari nazionali oltre ad essere l’ideatrice e la realizzatrice del blog Letteratura e dintorni dove recensisce libri e intervista autori, collegato all’omonima Associazione culturale di cui è presidente. Cura la segreteria organizzativa del Premio Capalbio ed è direttore della collana Passion della Pegasus Edition di Cattolica (RM). Ha ricevuto numerosi riconoscimenti per i suoi meriti culturali e sociali. Fra gli ultimi, nella Repubblica di San Marino il Golden Woman 2016, nel 2018 a Roma, biblioteca della Camera dei deputati, il premio Comunicare l’Europa e a Spoleto il premio internazionale Spoleto Art Festival e Letteratura. Oltre a vari racconti e a questo libro, ha scritto Il pizzo dell’aspide di cui sono state fatte tre edizioni e molte ristampe, Il giardino delle esperidi e Storia di un manoscritto con i quali ha ottenuto numerosi e importanti riconoscimenti a livello nazionale.