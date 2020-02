A Lucca apre una sede Aeci

E’ stata inaugurata nei giorni scorsi la sede di Lucca dell’associazione europea consumatori indipendenti (Aeci) , sodalizio apartitico e apolitico che si occupa di difendere i cittadini dagli errori di enti, società di servizi, pubbliche amministrazioni che a volte, in maniera fin troppo disinvolta, applicano leggi e decreti ai danni delle persone fisiche in maniera eccessivamente rigida.

“Spesso – spiegano dall’associazione – si tratta di imposizioni ai danni di cittadini indifesi sia sul piano economico, sia su quello culturale che accettano quello che viene loro richiesto senza poter replicare o ricorrere. Naturalmente non tutti gli enti o le società si comportano in modo vessatorio, ce ne sono anche alcune che riconoscono senza problemi i loro errori e si prodigano per risolvere le questioni aperte. Ma, come detto, tante adottano procedure farraginose, e si trincerano dietro call center o società di recupero crediti che adoperano metodi intimidatori”.

Aeci Lucca 2 nasce anche con lo scopo di aiutare tutte quelle persone che sono finite “in una spirale debitoria che purtroppo – si spiega in una nota – non riescono a gestire. Nella sede di Aeci si svolgono tutte le pratiche inerenti ad errate imposizioni da parte di fornitori di servizi e pubbliche amministrazioni, usura bancaria, anatocismo, ristrutturazione del debito, intercessione nei confronti di banche e finanziarie, patti commerciali non rispettati, frodi”.

Un pool di esperti è a disposizione di tutti i soci con appuntamenti da concordare con gli operatori; infatti Aeci è una organizzazione a livello nazionale che aderisce ad una rete europea di tutela dei consumatori e beneficia di una rete intranet eccellente, dal momento che tutti gli esperti sono collegati tra loro e possono prendere decisioni condivise, utilizzando anche le esperienze fatte in altre sedi, nell’interesse dei soci e dei loro familiari. La sede dell’associazione è in via Sarzanese 25 (S. Anna), piano terra, telefono 3336871864 email lucca2@euroconsumatori.eu.