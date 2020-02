Alla Ciaspolada del Trentino i Marciatori morianesi protagonisti

In Trentino, alla Ciaspolada 2020 della Val di Non, ancora una volta protagonista lo storico gruppo podistico dei Marciatori Morianesi. L’evento giunto alla 47esima edizione, che quest’anno si è svolto per la prima volta in notturna, si è disputato sulla pista artificiale sviluppata all’interno del borgo di fondo con circa 3mila iscritti tra agonistici e escursionisti appassionati, dove ha visto la 28esima partecipazione consecutiva del sodalizio sportivo di S. Michele di Moriano guidato dall’incontenibile organizzatore Giovanni Mario “Penna” Manfredini.

Nella corsa ludico-motoria con le racchette da neve dei “bisonti” così vengono chiamati i non competitivi, che fanno appunto da apripista alla vera competizione agonistica, il sodalizio morianese, è salito sul secondo gradino del podio, come gruppo extraregionale non competitivo. I Marciatori Morianesi erano presenti con 65 iscritti più un competitivo Lamberto Marsili che si è ben classificato nella gara competitiva.

“E’ sempre una bella esperienza – spiega il presidentissimo dei Marciatori Morianesi, Mario “Penna” Manfredini – nonostante i tanti anni di partecipazioni a questa corsa con le ciaspole, riuscendo peraltro sempre ad entrare tra i primi gruppi della classifica delle presenze di marciatori e per lo più primi della nostra provincia e regione. Anche quest’anno abbiamo toccato il podio con il nostro team lucchese nella graduatoria extraregionale. Un successo che oltre a dare a me grande soddisfazione, per la riuscita di questa trasferta in Val di Non che ormai è una tradizione consolidata e dove gli amici di questa valle che attendono sempre di rivederci, è anche vera gioia anche per tutto il nostro gruppo. Un’occasione questa che dà anche quel senso di unità e voglia di divertirsi unendo lo sport alla volontà di visitare località come in questo caso del Trentino e del poter stare e ritrovare in amicizia altre realtà”.

Per i Marciatori Morianesi in cantiere c’è per maggio la marcia ludico-motoria 34esima Passeggiata in riva al mare-Camminata del sale a Cervia e a luglio la non competitiva 45esima Passeggiata tra le colline del Morianese valida per il trofeo podistico lucchese ed organizzata proprio dal gruppo morianese.