Carnevale di Viareggio, record di vendite per gli abbonamenti

Record di vendita dei biglietti cumulativi per il Carnevale di Viareggio che nel 2020 non solo supera il 2019, ma ottiene il miglior risultato degli ultimi 30 anni. Sono stati superati i 31.700 biglietti venduti per questa edizione e ancora volta il Carnevale riesce a tenere testa alle principali squadre di calcio di serie A, in fatto di abbonamenti.

Viareggio conferma il suo attaccamento alla manifestazione e di questo la Fondazione Carnevale ringrazia il suo appassionato pubblico.

Fino a domenica (9 febbraio), alla biglietteria della Fondazione Carnevale, alla Zattera sul Lungomare, sarà possibile acquistare – fino ad esaurimento – gli ultimissimi biglietti cumulativi disponibili, per assistere ai prossimi cinque corsi mascherati in programma il 9, 15, 20, 23 e 25 febbraio.