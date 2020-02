Geal assume un operatore esperto in impianti elettrici

Opportunità di lavoro in Geal Spa. L’azione che gestisce il servizio idrico ha infatti indetto una selezione per l’assunzione di un operatore esperto in impianti elettrici da inserire nel Servizio impianti tecnologici, patrimonio e security della gestione operativa in qualità di elettromeccanico con contratto a tempo indeterminato al quarto livello del contratto nazionale Gas-acqua.

Tra i requisiti richiesti ci sono: la qualifica di operatore professionale (triennale) nel campo elettrico o elettromeccanico o diploma di istruzione professionale (indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica) o diploma di perito industriale indirizzo Elettrotecnica; qualifica di Pes ai sensi della normativa Cei 11-27 con esperienza almeno quinquennale; possesso della patente b; conoscenza della lingua inglese (livello a1).

Per la scelta del candidato si attuerà una selezione in ben 5 fasi: una preselezione con intervista telefonica per verificare il curriculum e la conoscenza della lingua inglese; una prova scritta; una prova pratica; un “role playing” volto a capire le competenze comportamentali dei candidati in situazioni specifiche ed infine un colloquio orale.

I candidati in possesso dei requisiti dovranno inviare la domanda di partecipazione (scaricabile qui) all’indirizzo selezioni@geal-lucca.it entro le 13 del prossimo 24 febbraio.