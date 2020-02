Giovane, italiana e combattiva: ecco la nuova Pro Cycling Team Fanini

Giovane, frizzante, combattiva, spregiudicata: queste le caratteristiche della Pro Cycling Team Fanini, la nuova formazione del general manager Manuel Fanini, che si appresta ad iniziare la stagione 2020. Intanto è terminato il secondo raduno invernale che si è svolto fra Lucchesia e Versilia agli ordini del nuovo direttore sportivo Mirko Puglioli; imminente l’avvio del terzo collegiale.

“Ho visto ragazze molto motivate – ha sottolineato lo stesso Manuel Fanini – convinte di poter fare una buona annata. Il nostro obbiettivo è quello di dare battaglia in ogni corsa e su ogni tipo di percorso. Le atlete sono tutte giovani e giovanissime per cui ci sarà bisogno di tempo per vederle al top, ma noi non abbiamo fretta. L’importante è crescere un pochino alla volta”.

“Sono contento di quanto fatto fino ad oggi in preparazione – ha aggiunto il diesse Puglioli – le ragazze stanno rispondendo bene alle mie sollecitazioni e i risultati, sia pur limitati all’allenamento, si cominciano a vedere. Devo stare attento semmai a dosare le forze sia fisiche che, soprattutto, mentali in un gruppo dall’età media così bassa (19.2 anni); anche perché molte sono alla loro prima esperienza con le grandi”.

La Pro Cycling Team Fanini farà il suo esordio stagionale all’inizio di marzo con la gara di Montignoso; nella prima parte dell’anno è prevista la partecipazione a corse che si svolgono in Italia anche per tastare il terreno, poi il programma prevede blitz europei in Francia, Svizzera e Slovenia.

Al momento l’organico della squadra è composta da Stefania Belloni (19 anni), Leonora Geppi (20 anni, l’unica riconfermata), Francesca Balducci (24 anni), Giulia Luciani (18 anni), Beatrice Pozzobon (18 anni), Ylenia Fiscarelli (17 anni) e Giulia Bertoni (19 anni).

Possibili altri innesti stranieri saranno fatti a stagione in corso.