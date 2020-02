I giovani dem: panchine arcobaleno contro l’omofobia

Dopo Lucca panchine arcobaleno anche in Mediavalle per dire basta all’omofobia. E’ la proposta dei Giovani Democratici della Valle del Serchio alle amministrazioni comunali.

“Alla luce degli episodi, purtroppo sempre più frequenti, di aggressioni a sfondo omofobo, a cui assistiamo quotidianamente – spiegano -, ci teniamo a ribadire la nostra attenzione al tema dei diritti civili. Lanciamo quindi un’idea a tutte le amministrazioni della Valle del Serchio per la realizzazione di panchine arcobaleno, un simbolo tangibile, nei luoghi che frequentiamo ogni giorno, per ribadire la nostra ferma contrarietà a qualsiasi tipo di discriminazione o emarginazione e la nostra solidarietà alla comunità LGBTQ+.

“In un periodo in cui sono forti gli episodi di discriminazione e in una società dove molti giovani trovano difficoltà ad esprimere il loro orientamento sessuale – sostegono – diventa importantissimo ribadire che l’amore non ha confini né stereotipi“.