Idoneità linguistica, successo per i corsi per stranieri di Odissea

A un anno dalla sua costituzione, l’Istituto linguistico interculturale Odissea (Ilio), creato e gestito a Capannori dall’omonima cooperativa, aderente al gruppo cooperativo Co&So, è diventato un punto di riferimento per l’apprendimento della lingua italiana e per il conseguimento del certificato di idoneità linguistica, il Cils B1 indispensabile per ottenere la cittadinanza.

L’Istituto, oltre a erogare corsi a vari livelli per adulti e bambini, è infatti sede di esami per ottenere i titoli di studio Cils in convenzione con l’Università per stranieri di Siena. Da qui passano studenti e lavoratori stranieri, provenienti da un bacino molto vasto che va da Lucca alla Garfagnana e alla Versilia, e che stanno per intraprendere una nuova vita nel nostro Paese. Sui banchi di scuola, sfilano le storie più diverse.

“Oggi siamo un ente convenzionato che eroga corsi di preparazione ed esami per il B1 e per gli altri livelli Cils, ma la nostra storia inizia oltre dieci anni fa come scuola di lingua italiana L2 e LS – racconta Elisa Galli -. In tutti questi anni di esperienza, abbiamo aiutato molte persone ad acquisire gli strumenti linguistici necessari per vivere bene sul nostro territorio”.

Il percorso didattico proposto da Ilio ha una caratteristica speciale: non prevede solo lezioni frontali ma anche molti momenti di tipo esperienziale, durante i quali gli studenti possono interagire con le realtà più creative del territorio, con le imprese sociali e le aziende specializzate nel riuso e nel riciclo di materiali di scarto ed ecosostenibili.

“Siamo fermamente convinti che il vero apprendimento di una lingua straniera si realizzi attraverso le relazioni e le attività stimolanti – aggiunge Galli -. Ecco perché ai nostri corsisti offriamo la possibilità di studiare o approfondire la lingua italiana affiancando giovani creativi e artigiani locali in laboratori linguistici. Mentre per la sezione junior, fiabe, giochi, movimento, canzoni, laboratori ma anche escursioni e passeggiate. Il tutto supervisionato da un’equipe multidisciplinare composta da insegnanti, educatori, mediatori linguistici, psicologi”.