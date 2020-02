Invia il tuo messaggio di San Valentino con Lucca in Diretta

Si avvicina una delle feste più attese per gli innamorati. Che sia o meno un appuntamento commerciale, San Valentino è pur sempre una ‘scusa’ per dichiarare la propria passione.

E anche quest’anno sarà possibile farlo dalle colonne dei quotidiani on line Lucca in Diretta, Il Cuoio in Diretta e Serchio in Diretta.

Come? È molto semplice. Basta inviare un messaggio Whatsapp al numero 346.6194740 o una email agli indirizzi info@luccaindiretta.it (per Lucca e Serchio) o redazione@ilcuoioindiretta.it (per Il Cuoio in Diretta) entro il 13 febbraio alle 12.

I migliori messaggi verranno pubblicati sulle pagine dei quotidiani on line proprio il 14 febbraio.