Conflavoro Pmi assume un graphic designer senior a Lucca

Ricerca urgente di un graphic designer senior. Conflavoro Pmi assume full time un collaboratore.

Nel momento in cui l’occupazione torna a diminuire, Conflavoro Pmi continua ad ampliare il proprio organico e ricerca urgentemente un graphic designer senior per la sede operativa nazionale di Lucca. Si tratta di un’opportunità importante per il territorio e in grado di valorizzare un’attività imprescindibile nel sistema del lavoro contemporaneo.

Il candidato ideale per Conflavoro Pmi deve avere un’esperienza di almeno tre anni nel settore grafica, con conoscenze adatte alle esigenze operative sia online sia offline. Deve ad esempio possedere un’ottima conoscenza della suite Adobe, in particolare Photoshop e Illustrator, dei siti WordPress e dei linguaggi Html e Css, nonché della gestione dei processi di stampa campa cartacea, dall’elaborazione dei file alla conoscenza dei supporti per la produzione.

È necessaria una disponibilità immediata, per contratto full time, con sede di lavoro in via del Brennero, 1040/BH – 55100 Lucca.

Chi è interessato può inviare curriculim su job@conflavoro.it.