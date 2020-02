Giunge alla conclusione il corso di cultura aeronautica Città di Lucca, organizzato dall’aeronautica militare e il ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, rivolto ai ragazzi delle scuole superiori.

Oggi (6 febbraio) ospitati al Real Collegio, i militari del 60esimo Stormo Guidonia, premiano i vincitori del corso e tutti i ragazzi che si sono distinti durante queste giornate a fianco a fianco dei piloti militari.

Grande entusiasmo tra gli studenti, riuniti nell’ampia sala, quasi tutti non si sono voluti perdere la conclusione di queste giornate nonostante la premiazione si svolga il pomeriggio e non sia obbligatorio per loro partecipare.

Si nota tra gli studenti un’aria allegra e felice, ma con la seria consapevolezza di essere stati partecipi di un evento che tocca solo alcune parti d’Italia, una grande fortuna per le scuole lucchesi e per coloro che l’hanno frequentato.

Sono circa 250 i ragazzi selezionati per il corso di cultura del volo, tutti provenienti da scuole in provincia di Lucca, di questi 250 solo due di loro si sono aggiudicati il premio finale: la possibilità di partecipare ad un vero e proprio stage all’aeroporto militare di Guidonia, sede del 60esimo stormo, che si terrà a fine agosto.

Presenti alla premiazione il 60esimo Stormo Guidonia al completo, il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, la dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa Carrara Donatella Buonriposi, per l’associazione Arma Aeronautica di Lucca il tenente in congedo Alessandro Garbini e il curatore fallimentare dell’aeroporto di Tassignano dottor Mario Margara.

“Un sentito ringraziamento alle forze armate per questa offerta formativa che avete dato agli studenti lucchesi – dice il sindaco Tambellini – complimenti anche hai ragazzi che hanno partecipato. Dico semplicemente che il volo è segno di libertà e nella vita bisogna sempre di essere liberi!”.

E la passione per il volo non manca certamente agli studenti superiori delle scuole lucchesi, viene dimostrato quando i militari fanno vedere un video con delle riprese girate durante i giorni del corso. In quelle immagine si può notare l’interesse che hanno dimostrato durante le lezioni teoriche, l’entusiasmo e la felicità di coloro che hanno passato il test e potuto pilotare un aereo militare e finalmente il momento in cui a bordo dei velivoli sfrecciavano sulla città di Lucca.

Il corso è stato accolto con entusiasmo anche dalla dirigente scolastica Donatella Buonriposi: “Ringrazio tutto il 60° Stormo Guidonia e l’areonautica militare per questa straordinaria esperienza positiva per questi ragazzi! L’offerta formativa ha avuto un grande riscontro tra le scuole di Lucca, anche in Garfagnana ci era stato chiesto se fosse possibile partecipare, purtroppo non è stato possibile e spero ci possa essere un’altra occasione”.

Al momento della premiazione i ragazzi sono tutti con il fiato sospeso, i militari chiamano i primi dieci classificati uno a uno e li premiano con un attestato, la classifica finale è la seguente: decimo posto, pari classificati, Andrea Guidotti e Asia Ruberti; nono posto, Sabrina Fanucchi; ottavo posto, pari classificati, Andrea Tofanelli e Aurora Spagnesi; settimo posto, pari classificati, Matilde Lazzeri e Lorenzo Gulcano; sesto posto, pari classificati, Elena Merola e Michele Gian Marco; quinto posto, pari classificati, Ariele Monaco e Lucrezia Di Scorpaniello; quarto posto Fabio Baroni; terzo posto Sabrina Yahi; secondo posto Susanna Corelli; primo posto, Luca Del Dotto.