Teatro del Giglio e teatro Nieri, da giugno il via ai lavori per oltre 2 milioni

E’ stato approvato ed è quindi operativo il programma tra Regione Toscana e il Comune di Lucca per gli interventi di riqualificazione degli ambienti dedicati alle attività culturali del territorio. Il finanziamento regionale ammonta a un milione 481 mila 384 euro per un investimento complessivo di 2 milioni 626 mila 233 euro.

In particolare la Regione destinerà 840 mila 361 euro alla ristrutturazione del teatro del Giglio e della sala teatrale di san Girolamo ai quali si sommano un milione e 489 mila 813 euro del Comune. Per la ristrutturazione degli impianti e agli allestimenti dell’auditorium di san Romano la Regione ha stanziato 337 mila 416 euro, mentre dalle tasche comunali usciranno 598 mila 180 euro. Infine, per la ristrutturazione e l’efficientamento del teatro Nieri di Ponte a Moriano dalla Regione arriveranno 303 mila 606 euro mentre dall’amministrazione 538 mila 240 euro.

Questi sono alcuni dei lavori previsti dal progetto Piuss per la realizzazione degli interventi di sviluppo e riqualificazione del territorio lucchese relativi al settore delle attività culturali che dovrebbero iniziare già a partire da giugno per terminare entro la fine dello stesso anno ad eccezione della ristrutturazione di San Romano in programma per il 2021.