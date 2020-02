Ai Rassicurati uno spettacolo contro la violenza sulle donne

Domani (8 febbraio) appuntamento al teatro del Rassicurati di Montecarlo con la stagione della prosa con la giovanissima attrice e drammaturga Costanza Mascilli Migliorini, con la sua nuova performance Sogni di Carbone (fuori abbonamento), che invita a riflettere sulle problematiche legate alla violenza sulle donne e al femminicidio, con uno spettacolo di grande potenza poetica.

L’attrice invita a risorgere dal rogo dei sogni che segue al dolore fisico e psichico delle donne vittime di violenza e indica come via di resurrezione la riconquista della propria dignità, consapevolezza, autostima, amore per se stesse, per trovare nuova forza. Uno testo che tocca le corde nascoste e vitali di ognuno di noi, per superare con coraggio e determinazione le piccole e grandi violenze, profonde e penetranti, che le donne sono costrette a subire ogni giorno.

La collaborazione tra l’associazione culturale And Or Margini Creativi, la Fondazione Toscana Spettacolo onlus e il Comune di Montecarlo, giunta al quindicesimo anno, conferma la formula che ha decretato il successo delle ultime edizioni, in un’ottica che vede nel teatro un importante canale di crescita e sviluppo per le nuove generazioni, con una programmazione di sette spettacoli, che spaziano dalla drammaturgia contemporanea, al teatro classico.

Prezzo dei biglietti: intero 15 euro , ridotto 10. Carta Studente della Toscana: 8 euro per studenti universitari. Riduzioni: biglietto futuro under 30, possessori Carta dello spettatore Fts (solo per i biglietti), soci And or, margini creativi. Abbonamento a cinque spettacoli serali posto unico: intero 60 euro, ridotto 45, under 18 40.

Biglietteria e prevendita: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 al Comune di Montecarlo telefono 0583.229725 – culturaeturismo@comune.montecarlo.lu.it.