Alle Chiavi d’oro l’antologia poetica di Marisa Cecchetti

Per i Pomeriggi di cultura e d’amicizia promossi dal Centro Chiavi d’Oro, mercoledì (12 febbraio) alle 16 si terrà la presentazione dell’antologia poetica di Marisa Cecchetti, Mi rotola il vento, Giovane Holden, Viareggio 2019.

Le parole di Marisa sono quelle della vita quotidiana, con uno sguardo alla tradizione letteraria e l’occhio attento alla contemporaneità. Un senso largo di umana solidarietà pervade i versi dell’Autrice, rivolti, con simpatia piena d’amore, ai più deboli, ai più fragili, agli ultimi tra gli umili, allargandosi dagli uomini agli animali, alle piante, agli oggetti che pure essi hanno un’anima.

Uno spirito francescano che rivela le origini contadine della Cecchetti, radici lontane e poeticamente rielaborate verso dopo verso, testo dopo testo in una effusione lirica personalissima, originale, che non esclude rabbie contenute – e per questo ancora più acute – e memorie di grandi dolori.

Ingresso libero. Informazioni al numero 0583.48097.