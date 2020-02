Bama Altopascio, c’è Spezia al Palabox

Il Bama Altopascio cercherà domenica pomeriggio (9 febbraio) alle 18 di risollevarsi dopo la prova, assolutamente terrificante sotto tutti gli aspetti, disputata domenica scorsa a Siena.

Ci sarebbe voluta la partita perfetta per rimanere in gara contro la capolista nello storico PalaPerucatti, invece ne è uscita una gara disastrosa sotto ogni aspetto. Occorre voltare pagina in fretta ed onorare la maglia contro La Spezia, un team che ha iniziato sotto le attese ma che sta pian piano ritornando su valori consoni.

All’andata i rosablu effettuarono un blitz senza grandi patemi nel golfo dei poeti (67-56) limitando moltissimo l’attacco ligure, in genere assai prolifico. Va detto che al 15′ si infortunò il lituano Kibildis (33 punti per gradire nell’ultima gara), peraltro fermo a quota zero fino a quel punto. La Lituanian connection é completata dal play Siliauskas, giocatore dal grande talento, che all’andata fu limitato molto bene. Completano il roster validissimi giocatori come Loni (lanciato dal Bama nel basket senior), Fazio, Steffanini, Pipolo, Dalpadulo e Cimarelli. Ma i destini della squadra di coach Padovan si delineano quasi sempre in base al rendimento del “fronte baltico”.

Il Bama in quel di La Spezia tirò anche con buone percentuali, in netto contrasto con le cifre ridicole di Siena. Al PalaSprint era assente Trillò, e lo sarà anche in questo match per un ulteriore problema fisico. Tra infortuni e squalifiche l’ala rosablu è stato più spettatore che giocatore fino ad ora.

Arbitreranno Melai e Sposito.