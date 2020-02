Borgonuovo, in corso i lavori di manutenzione in piazza Maestri del lavoro

Sono in fase di ultimazione gli interventi di manutenzione straordinaria in piazza Maestri del lavoro a Borgonuovo, lungo la via Pesciatina.

Il progetto dell’amministrazione Menesini nel dettaglio prevede la sostituzione degli autobloccanti in corrispondenza degli stalli auto per eliminare le piccole disconnessioni che si erano create con il tempo. E’ in corso anche il rifacimento di una parte del muretto che delimita l’area e una pulizia generale.

“Si tratta di un lavoro importante perché va a risistemare e quindi a rendere di nuovo pienamente fruibile un’area di sosta che si trova lungo una viabilità importante come la via Pesciatina, vicino a diverse attività commerciali e quindi molto frequentata – afferma l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Capannori, Davide Del Carlo, che nei giorni scorsi ha compiuto un sopralluogo sul posto – Con questo intervento andiamo a migliorare la sicurezza dell’area, restituendo decoro ad un luogo pubblico”.