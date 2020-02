BuyWine 2020, delegazione internazionale alla scoperta delle produzioni lucchesi

Una delegazione di 15 buyer internazionali del settore vitivinicolo sarà ospite di Lucca Promos domenica (9 febbraio) in occasione dell’edizione BuyWine 2020, il più importante evento dedicato ai vini made in Tuscany, in programma in questi giorni alla Fortezza da Basso di Firenze, promosso dalla Regione Toscana insieme a PromoFirenze.

Una delle tappe del BuyWine tour, al quale hanno aderito buyer provenienti da Lettonia, Svezia, Danimarca, Turchia, Uruguay, Polonia, Regno Unito, Slovenia, Olanda, Usa e Canada, si terrà proprio a Lucca. Gli ospiti andranno alla scoperta delle produzioni vitivinicole del nostro territorio, un’opportunità per attivare opportunità di business con le imprese del territorio e per valorizzare il patrimonio artistico, culturale e naturale della nostra provincia.

L’evento, organizzato in collaborazione con il Consorzio colline lucchesi e consorzio vini doc Montecarlo è inserito in The lands of Giacomo Puccini, progetto promozionale sostenuto dalla Camera di commercio di Lucca e dalla Fondazione Cassa di risparmio di Lucca, attraverso il quale sotto un unico brand è stata fatta la sintesi delle molteplici qualità e caratteristiche del nostro territorio, dando vita ad un progetto di marketing territoriale integrato.

Il programma prevede due Masterclass durante le quali saranno degustate di otto etichette di vino selezionate per ciascuna delle due denominazioni. Le degustazioni saranno guidate rispettivamente da Moreno Petrini, Presidente del Consorzio colline lucchesi e l’altra da Gino Fuso Carmignani, presidente del Consorzio vini doc Montecarlo. I giornalisti avranno modo di degustare anche i piatti tipici della tradizione lucchese accompagnati dai vini del territorio presso il ristorante Il Mecenate, dove si svolgono le Masterclass. Nel pomeriggio la delegazione visiterà, accompagnati da una guida turistica, il centro storico con tappa al Puccini Museum, casa natale di Giacomo Puccini. Il tour proseguirà, quindi, sulle colline di Montecarlo con visita e degustazione dei vini dell’azienda agricola Wandanna. La giornata si concluderà con una cena al ristorante Celide con menù degustazione abbinato ai vini lucchesi.

BuyWine è infatti la più importante vetrina B2B per il settore vitivinicolo in Toscana, giunta alla sua decima edizione, in occasione della quale quest’anno si sono dati appuntamento 260 produttori toscani selezionati tramite bando regionale e circa 240 buyer provenienti da oltre 50 Paesi. L’evento rientra tra le iniziative del progetto della Regione Toscana per la promozione del settore agroalimentare e delle bellezze artistiche e culturali del territorio.