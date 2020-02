Consigliera di parità, fino al 14 febbraio per candidarsi alla carica in Provincia

C’è tempo fino al 14 febbraio per presentare la candidatura alla carica di consigliere/a di parità per la Provincia di Lucca. Una figura istituzionale prevista dalla legge e nominata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La sua funzione principale è quella di promuovere e controllare l’attuazione dei principi di uguaglianza, pari opportunità e non discriminazione per donne e uomini in ambito lavorativo.

Chi fosse interessato a ricoprire questo ruolo può presentare la propria candidatura in conformità al modello pubblicato nella sezione Avvisi, bandi e gare sul sito della Provincia. Le domande dovranno arrivate all’ufficio protocollo dell’amministrazione provinciale entro e non oltre il 14 febbraio.

Queste possono essere inviate attraverso agenzia di recapito autorizzata, consegnate a mano all’ufficio protocollo, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e giovedì anche in orario pomeridiano dalle 15 alle 16 oppure tramite Pec all’indirizzo provincia.lucca@postacert.toscana.it.