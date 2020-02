Esodi e confine orientale, a Capannori l’incontro per il Giorno del ricordo

Un’incontro sui conflitti, le tragedie e gli esodi del confine orientale per celebrare il Giorno del ricordo. E’ questo il tema dell’iniziativa promossa dal Comune di Capannori in collaborazione con l’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea in programma lunedì (10 febbraio) alle 21 nella sala consiliare di piazza Aldo Moro.

Interverranno il sindaco Luca Menesini, il vice presidente dell’Istituto storico Armando Sestani, e il parroco di Lunata don Franco Cerri, che porterà la propria testimonianza di esule di Zara. Per l’occasione saranno proiettati anche alcuni spezzoni del docufilm Gli esuli istriani, fiumani e dalmati a Lucca.

L’incontro ha lo scopo di conservare e rinnovare memoria la sulla tragedia degli italiani, con particolare riferimento ai lucchesi, e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.