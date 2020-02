Falso avvocato per un falso incidente: truffata un’anziana

Ancora una truffa ai danni di un’anziana con la tecnica del finto professionista. È successo a Lucca e sull’episodio indaga la polizia.

La tecnica funziona in questo modo: i truffatori contattano la vittima, solitamente su una linea telefonica fissa, e le fanno credere che un suo prossimo congiunto è stato coinvolto in un incidente e che l’assicurazione è scaduta. Pertanto annunciano l’invio a casa di un avvocato a casa della vittima per prelevare quanto possibile per rinnovare l’assicurazione.

I truffatori chiamano sul numero fisso perché durante la truffa, per rendere veritiero il fatto, invitano la vittima a chiudere il telefono e chiamare le forze dell’ordine per avere la conferma. Ma quando la vittima chiude il telefono fisso, i truffatori non chiudono la linea, pertanto quando la vittima rialza la cornetta si trova sempre in contatto con i truffatori che si passano il telefono e si fingono poliziotti o carabinieri.

“Invitiamo quindi i cittadini – questo l’appello della questura – a diffidare da queste segnalazioni e a chiamare immediatamente le forze dell’ordine utilizzando il telefono cellulare”.