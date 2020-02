Figurativo e impressionista il pittore Giuseppe Ballini si è spento alla Rsa Tabarracci. Era originario dell’isola d’Elba e avrebbe compiuto 80 anni tra poche settimane. Proprio nella struttura dell’ex ospedale, nonostante la malattia, Ballini aveva ritrovato la voglia di dipingere grazie anche al sostegno degli operatori. La pittura era stata la passione e la professione di un’intera vita. Aveva frequentato l’Accademia Trossi Uberti di Livorno ed era stato nominato accademico di merito all’accademia internazionale di Roma, di Lombardia e all’accademia degli Etruschi di Livorno.

Ballini prediligeva la pittura olio su tela, ma anche il disegno e gli acquarelli. Presente nei più prestigiosi annuari e cataloghi d’arte moderna e contemporanea, sono numerose le mostre che ha realizzato in giro per l’Italia e i premi ricevuti. Tra questi nel 1999 anche la Coppa Città di Stoccolma. I suoi ultimi lavori sono stati esposti proprio alla Rsa Tabarracci, diventata per l’occasione un vero e proprio luogo d’arte. Un suo lavoro è stato scelto come simbolo del premio In te son nato consegnato a personalità legate a Viareggio e alla sua storia. Una vita vissuta fino all’ultimo con il pennello in mano e la tela come unico ed eterno orizzonte.