Nuovo open day allo studio dentistico Santa Apollonia di Porcari

Tornano gli appuntamenti allo studio medico dentistico Santa Apollonia a Porcari.

Durante l’evento Il sorriso è il primo bacio in programma per martedì (11 febbraio) dalle 10 alle 18, tutti gli specialisti saranno a completa disposizione dei pazienti per qualsiasi informazione o domanda.

I partecipanti inoltre potranno sottoporsi a un check-up odontoiatrico e ortodontico con tecnologie innovative e, grazie alla presenza di Invisalign, leader mondiale in produzione di apparecchi invisibili, potranno vedere come potrebbe essere il proprio sorriso dopo un appropriato periodo di trattamento.

Con l’ausilio di uno scanner intra-orale di ultima generazione infatti sarà possibile ottenere un modello virtuale in 3D delle intere arcate dentarie del paziente. Per partecipare all’open day è possibile prenotare il check-up al numero 0583.211065 o scrivere un’email all’indirizzo info@santaapollonia.net.