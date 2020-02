CarnevalMarlia, domenica con la seconda sfilata

Divertimento, musica, colori e allegria assicurati domani (9 febbraio) a Marlia in occasione del secondo corso mascherato del CarnevalMarlia, manifestazione promossa dal Comitato CarnevalMarlia e dal Comune di Capannori in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. L’inizio è fissato alle 14,30 e l’ingresso è libero.

All’appuntamento, che si svolge in piazza del Mercato e in una parte di via Paolinelli, saranno presenti mascherate e sei carri allegorici, su ognuno dei quali i bambini potranno salire: quello del Marillone – il pagliaccio simbolo della manifestazione – dove ci sarà un animatore che farà giocare i piccoli e quelli dei rioni Ponticello – Selvette (dal titolo Con i soldi della banda vivon tutti in pompa magna), La Fraga (Buon appetito… il carnevale è servito), San Donnino (Ragazzi si parte… andiamo su Marte) e Santa Caterina (Salviamo la natura?). Inoltre ci sarà quello, più piccolo, delle scuole Don Aldo Mei della Piana di Lucca.

Durante tutto il pomeriggio ci saranno l’animazione musicale sul palco, trucca bimbo, sculture di palloncini e bolle di sapone giganti con Galaxy Animation.

Fra le attrazioni principali ci sarà poi Mago Bolla con due dinosauri Cuccioli di Carnosauro. Non mancheranno nemmeno stand gastronomici con frati, pasta fritta, pizze, ghiottonerie e fiera di beneficenza.

Il CarnevalMarlia proseguirà per altre tre domeniche: 16, 23 febbraio e 1 marzo. Per ulteriori informazioni: www.carnevalmarlia.org, Facebook Carneval Marlia.