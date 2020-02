Centrodestra a Capannori: “La cittadella dello sport intitolata a Federico Pisani”

L’intitolazione della cittadella dello sport per ricordare Federico Pisani a Capannori. A chiederlo, con una mozione sono i capigruppo di opposizione Salvadore Bartolomei (Lega), Matteo Petrini (Fratelli d’Italia) e Matteo Scannerini (Forza Italia).

“Il 12 febbraio – ricordano i tre – giorno del prossimo consiglio comunale, ricorre l’anniverario della morte di Federico Pisani e della fidanzata Alessandra Midali che, rispettivamente a 23 e 19 anni, persero la vita in un tragico incidente stradale”.

“Federico Pisani, nato il 25 luglio 1974 – ricorda la nota – è cresciuto (non solo calcisticamente) a Capannori, territorio dal quale ha pesto spiccato il volo verso l’Atalanta, con la quale ha debuttato in serie A a soli 17 anni, collezionando diverse presenze e 5 gol. Da quel 12 febbraio 1997, Federico Pisani – o “Chicco”, come lo chiamavano tutti – è ricordato con affetto in tutta Italia tramite commemorazioni, memorial e dimostrazioni d’affetto che dimostrano come il suo spessore umano abbia lasciato un segno in moltissime comunità nazionali. Prova ne è che la stessa Atalanta ha ritirato il numero che indossava, il 14, e ha intitolato il campo principale di Zingonia e la Curva Nord dell’Atleti Azzurri d’Italia in suo nome, mentre a Castelnuovo Garfagnana si è tenuto per diverso tempo un memorial in suo ricord”.

“A Capannori non esiste alcun memorial – dicono i tre consiglieri – alcun campo sportivo, alcun percorso didattico che ricordi la figura di Federico Pisani, un capannorese che potrebbe e dovrebbe essere esempio per tutta la comunità. A nome dei gruppi consiliari di Fratelli d’Italia, Lega – Salvini Premier e Forza Italia abbiamo protocollato una mozione in cui chiediamo, considerato quanto detto, che la futura “cittadella dello sport” venga intitolata proprio a Federico Pisani, al fine di ricordare anche a Capannori la figura di “Chicco”, amata in tutta Italia. Riteniamo doveroso lasciare “aperta” la mozione stessa, invitando i consiglieri di maggioranza a sottoscriverla e a condividere all’unanimità questa iniziativa”.