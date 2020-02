Concessioni balneari, Sib Confcommercio in assemblea

Riprende il lavoro del governo sull’iter che riguarda le concessioni balneari e si conseguenza ferve l’attività sindacale di categoria per dar voce alle istanze sindacali in tal senso.

Per questo il Sib Confcommercio province di Lucca e Massa Carrara, presieduto da Pier Francesco Pardini, ha convocato per martedì (11 febbraio) l’assemblea dei suoi associati, che si terrà alle 15,30 nella sede di Confcommercio Viareggio in via Repaci 18.

A testimoniare l’importanza dell’occasione, sarà presente – oltre al presidente di Sib Toscana Stefania Frandi – il presidente del Sib nazionale Antonino Capacchione, che in questi giorni è impegnato in una serie di incontri con tutte le istituzioni competenti per ottenere più informazioni possibili riguardo al quadro normativo che porta alla conferma della proroga delle concessioni per i prossimi 15 anni.

Durante l’assemblea si farà il punto sulla situazione e sulle prossime scadenze a livello nazionale, di cui il presidente Capacchione relazionerà i presenti, ma verranno affrontate dagli operatori anche tutte le criticità a livello locale in modo da trovare strategie condivise ed efficaci a tutela della categoria.