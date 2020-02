Geonova, successo dopo un supplementare ad Alessandria

Fortitudo Alessandria – Geonova Lucca 87-88 d1ts (15-25, 43-44, 63-67, 82-82)

FORTITUDO ALESSANDRIA: Legnini 15, Serafini 29, Zampogna 7, Sperduto 9, Lemmi 8, Grossholz ne, Gallizzi ne, Pavone 4, Gay 11, Paoli 5, Bellachioma ne.

GEONOVA LUCCA: Del Debbio 3, Bartoli 12, Kushchev 8, Drocker 26, Simonetti 2, Piercecchi ne, Okilijevic 10, Pierini 14, Banchi 13, Perfetti ne. All.: Catalani

La Geonova vince dopo una battaglia, che si prolunga anche all’overtime. Contro Alessandria non bisogna mai dare nulla per scontato. I piemontesi partono male e Lucca può allungare subito a +10, ma i locali rientrano in partita e recuperano anche nell’ultimo quarto il parziale in passivo fino all’82-82 al 40′.

Si va al supplementare con le due squadre che sotto canestro non dimostrano la verve dei tempi regolamentari. Nel festival dell’errore fa meglio di un punto la squadra di Catalani che torna a Lucca con i due punti.