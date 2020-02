MM Motorsport, via alla stagione con due appuntamenti

Pronto ad attaccare questa nuova stagione, il team lucchese Mm Motorsport aprirà il suo fitto calendario di impegni con due sfide nello stesso weekend.

Sugli asfalti della Corsica, per il sesto Rallye Régional Portivechju – Sud Corse, valido per la France Cup, la struttura di Porcari sarà presente con tre vetture: con il numero 8 sulle fiancate, la coppia (in abitacolo e nella vita) Arnaud Ribiere e Pauline Tomasi debutterà sulla Skoda Fabia R5, in una classe dove sfiderà anche il compagno di team Raphael Villoresi, al via con la sua Peugeot 208 T16 (contrassegnata dal numero 10) e Fabrice Gabbiati alle note, con la Renault Clio S1600 portata in gara, con il numero 18, da Jean-Paul Tichadou e Jean-Christophe Garcia a chiudere il trittico.

Sarà invece alla prima collaborazione con Mm Motorsport il gentleman driver lucchese Pierluigi Della Maggiora, che al volante della Skoda Fabia R5, ed affiancato da Massimo Moriconi, prenderà il via della settima Ronde della Val Merula, con fulcro dell’evento Andora, in provincia di Savona.

“Finalmente si riparte – dice Michela Martinelli – Nella pausa invernale ci siamo riposati da un 2019 lungo ed impegnativo, e ci presentiamo all’alba di questa nuova stagione carichi e desiderosi di ripetere i successi dello scorso anno. Partiamo subito alla grande, con questo doppio impegno, e vedremo domenica sera cosa saremo riusciti a portare a casa”.