Cittadella dello sport a Capannori: “Si intitoli a Michele Fanini”

C’è un’altra proposta per l’intitolazione della cittadella dello sport di Capannori. Dopo la mozione del centrodestra che vorrebbe ricordare il calciatore Federico Pisani, morto in giovane età per un incidente stradale, da Gragnano arriva la proposta di chiamare il luogo alla memoria di Michele Fanini.

“In questi giorni – scrive Stefano Bendinelli – protocollerò formale richiesta che la futura cittadella dello sport a Capannori sia intitolata a Michele Fanini, capannorese doc. Se ci saranno altre richieste per tale iniziativa, chiedo che almeno l’impianto della pista del ciclismo che verrà realizzata attraverso il suo recupero, venga intitolata a lui con l’apposizione di una targa nell’impianto stesso”.

“Michele, capannorese – dice ancora Bendinelli – era conosciuto in Italia e all’estero per le bici Fanini, adoperate da tanti corridori di tutte le categorie, dai giovanissimi ai professionisti. Fior di campioni hanno corso con bici Fanini oltre a tante squadre italiane e straniere e addirittura rappresentative nazionali. Un personaggio nel mondo del ciclismo apprezzato e stimato grazie anche all’apporto delle attività in campo ciclistico della famiglia Fanini, da Ivano e Cristian, da Brunello e Pietro”.

“Il movimento ciclistico – conclude l’appello – deve dare segnali importanti e non rimanere passivi perché gli impianti sportivi sono un luogo che garantisce sicurezza ai piccoli ciclisti in erba. Formalizzerò attraverso il protocollo una richiesta ufficiale all’attenzione del sindaco Luca Menesini e all’assessore ai lavori pubblici Davide Del Carlo, affinché sia presa con le dovute attenzioni questa richiesta”.