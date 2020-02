Perde il controllo dell’auto e finisce sulle macchine in sosta

Tanta paura nel pomeriggio di oggi (9 febbraio) intorno alle 16 per uno scontro sulla via Pesciatina a Borgonuovo. Per cause al vaglio della polizia municipale, intervenuta sul posto per i rilievi, il conducente di un’auto ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro due macchine in sosta.

Immediati i soccorsi inviati sul posto dalla centrale unica del 118 che hanno deciso di trasportare per precauzione e in codice giallo all’ospedale San Luca di Lucca una bambina di tre anni, nell’auto assieme ai genitori.

Tanti i danni, sia alla vettura coinvolta sia alle auto sulle quali ha finito la corsa prima di sbattere ulteriormente contro un muro a bordo strada.