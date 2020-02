Balneari Cna, assemblea a Viareggio

I concessionari aderenti a Cna balneari della Versilia terranno una importante assemblea a Viareggio mercoledi (12 febbraio) nella sede dell’associazione in Largo Risorgimento.

L’incontro è stato organizzato per definire i punti cardine del documento sindacale unitario che la Cna porterà in approvazione a Carrara nell’ambito dell’assemblea congiunta delle maggiori sigle sindacali di settore e fondamentale per l’interlocuzione da poco ripartita con il Governo.

Nella riunione, prevista a partire dalle 14,30, si parlerà della norma sull’estensione a 15 anni, sul decreto per stabilire come fare per il riordino normativo dell’intero sistema balneare e della mappatura del bene costiero, della reale consistenza dei luoghi, del numero e della tipologia di concessioni vigenti.

Saranno presenti Cristiano Tomei e Lorenzo Marchetti, rispettivamente coordinatore nazionale e presidente regionale Cna balneari.