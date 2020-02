Confesercenti chiede più controlli sull’abusivismo

Nuovo piano della sosta e della mobilità ma anche la situazione del mercato settimanale ed i controlli contro l’abusivismo nel sistema della ricettività. Sono questi alcuni dei temi al centro di un incontro tra una delegazione di Confesercenti Toscana Nord, guidata dal presidente Alessio Lucarotti, e l’amministrazione comunale rappresentata dal sindaco Tambellini e dagli assessori Mercanti, Bove e Ragghianti; per l’associazione, oltre a Lucarotti, la responsabile Lucca Francesca Pierotti, il presidente Anva Leonetto Pierotti, il responsabile centro storico Massimiliano Giambastiani e Cecilia Carmassi per il settore turistico-ricettivo.

“L’incontro è stato l’occasione per fare il punto su diversi dinamiche che stanno interessando il mondo del commercio, del commercio ambulante, del turismo e sulle tematiche di sviluppo cittadino più generale – ha commentato Alessio Lucarotti -. Ringraziamo l’amministrazione comunale per aver accolto la nostra richiesta e siamo convinti che occasioni del genere potranno ripetersi con cadenze ben definite per affrontare i temi che toccano la città ed i nostri imprenditori”.

Alla responsabile Lucca Francesca Pierotti il compito di entrare più nel dettaglio delle questioni.

“Ovviamente abbiamo parlato del piano della mobilità che in questi giorni conclude la fase di recepimento delle osservazioni, osservazioni che anche come Confesercenti Toscana Nord abbiamo presentato. E’ apparsa chiara la volontà di portare avanti un dialogo costruttivo sul tema della mobilità, del turismo e del commercio su cui continuare un lavoro di sviluppo per le categorie economiche che porti beneficio alla città tutta. Sul piano della sosta le nostre linee guida sono chiare – dichiara ancora la responsabile Lucca – a cominciare dalla necessità di lavorare ad un piano infrastrutturale soprattutto per i parcheggi accompagnato da un potenziamento del trasporto pubblico. E nell’attesa pensare a spazi di sosta anche temporanea che accompagnino i percorsi di riqualificazione urbana e tamponino una fase critica sotto gli occhi di tutti“.

Soprattutto con il presidente Anva Leonetto Pierotti, Confesercenti Toscana Nord ha affrontato la questione del mercato ambulante.

“La situazione che ci viene presentata dagli operatori non è rosea – sottolinea Francesca Pierotti – E’ necessario continuare ad agire a sostegno della categoria, facendo sì che si operino forme di agevolazioni nonchè di supporto e collaborazione con l’Ente pubblico come proposto dalla nostra associazione ”. Argomento conclusivo il turismo ed in particolare il sistema ricettivo. Conclude Pierotti: “Chiediamo al Comune un rinnovato controllo su quelle strutture che svolgono attività di accoglienza abusiva, spesso usando senza alcun timore la pubblicità on line. Una concorrenza sleale nei confronti di quegli operatori onesti che pagano tasse e contributi comunali”.