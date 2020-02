Quando è meglio mangiare? Alla Ego risponde l’esperta

Mima-digiuno, digiuno intermittente, 5:2, 16/8, cronodieta….ma quando è meglio mangiare?

Per capirlo meglio il 19 febbraio alle 11,30 c’è l’incontro gratuito con la dottoressa Federica Alaura alla Ego Wellness Resort.

Sempre più studi scientifici dimostrano che fare dei periodi di digiuno può aiutare il nostro organismo ad eliminare cellule danneggiate o parti di esse, processo definito autofagia, e favorire la prevenzione dell’invecchiamento cellulare.

“Un recente studio pubblicato a dicembre 2019 sul New England Journal of Medicine – ricorda la dottoressa Federica Alaura, che proprio su questo tema terrà l’incontro aperto al pubblico del prossimo 19 febbraio – conferma che mangiare in un periodo ristretto di 6 ore per poi far seguire un digiuno di 18 ore può facilmente aumentare la resistenza allo stress, la longevità e quindi ridurre il rischio di patologie degenerative come tumori, diabete e obesità”.

Attenzione però, sono protocolli non facili da seguire, per cui è necessario sempre rivolgersi ad un medico specializzato.

Cosa possiamo fare allora nel quotidiano?

“Sicuramente evitare di abbuffarsi nelle ore serali e imparare a ribaltare le attuali abitudini alimentari – afferma – legate più allo stile di vita e lavorativo che alle reali necessità fisiologiche: colazione da re, pranzo da principi e cena da poveri. Seguire questo motto ci può aiutare a mantenerci in uno stato di buona salute. Ogni caso poi ha le sue specificità: pensiamo per esempio agli sportivi, ai turnisti, soprattutto a coloro che lavorano di notte, ai soggetti con patologie”.

