Radioterapia oncologica, Mignogna nuovo direttore

Marcello Mignogna è il nuovo direttore dell’area di radioterapia oncologica all’interno del dipartimento oncologico dell’Asl Toscana nord ovest diretto da Giacomo Allegrini.

L’incarico, che ha durata triennale, è stato conferita dal direttore generale Maria Letizia Casani con la delibera numero 94 dello scorso 31 gennaio.

“La scelta ha tenuto conto – si legge nella delibera Asl – in relazione alla natura ed alle caratteristiche della figura del direttore dell’area omogenea dipartimentale, delle attitudini personali, delle capacità gestionali e delle competenze acquisite”.

Marcello Mignogna, che è direttore della struttura di Radioterapia oncologica di Lucca, ha un curriculum formativo e professionale di assoluto rilievo, con esperienza decennale come direttore di struttura complessa ed ha acquisito un’elevata professionalità nel corso dello svolgimento di attività altamente specialistiche, anche di natura interventistica.

Originario di Taranto, Mignogna si è laureato con lode in medicina a Pisa, dove ha conseguito, entrambe con lode, anche la specializzazione in radioterapia oncologica e in oncologia medica, perfezionando i suoi studi con un master di secondo livello presso il Laboratorio di management e sanità della Scuola Sant’Anna di Pisa.

Ha svolto l’attività di docente alla Scuola paramedica di Taranto e alla Scuola di specializzazione in radioterapia oncologica dell’università di Siena. Da quest’anno la struttura da lui diretta è inserita nella rete formativa dell’università di Pisa.

Attualmente Mignogna è uno dei sette consiglieri nazionali del direttivo dell’Associazione italiana radioterapia e oncologia clinica (Airo).