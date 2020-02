Comitati: “Siano assegnate più risorse alla sanità”

Più risorse a favore della sanità e della salute pubblica. Questa in sintesi la richiesta che i Comitati sanità hanno portato nei giorni scorsi all’attenzione della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e dell’amministrazione comunale. Secondo i comitati cittadini infatti, per il momento i due enti non si sarebbero impegnati abbastanza su questo tema, in particolare per quanto riguarda il recupero e la valorizzazione del Campo di Marte.

“I nostri obbiettivi – si legge in una nota del gruppo – erano l’aumento delle erogazioni che la Fondazione destina alla sanità visto che degli oltre 21 milioni di euro stanziati per interventi istituzionali, solo 150mila saranno utilizzati per salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; e chiedere la possibilità di un interessamento economico-finanziario della Fondazione sul Campo di Marte, settore di enorme interesse per la popolazione”.

“Nel corso del colloquio ci è stato suggerito (anche se in modo informale) che fosse il sindaco a chiedere un tavolo di confronto su questi temi, per seguire un iter più istituzionale – prosegue la nota -. Di tale proposta ci siamo fatti portavoce nel successivo incontro con il sindaco Tambellini il quale ci ha assicurato che se ne farà carico. Il Sindaco, inoltre, ha confermato anche la destinazione esclusivamente socio-sanitaria dell’area del Campo di Marte, come aveva sostenuto nel Consiglio comunale del 7 novembre scorso, facendo proprie, dopo anni di contrapposizioni, le richieste dei Comitati Sanità. Quindi, a breve, dovrebbero essere trasferiti al Campo di Marte la scuola infermieri, l’hospice e i laboratori dell’Arpat“.

“In tempi più lunghi – si legge ancora nella nota – con l’abbattimento del padiglione chirurgico e con lo sgombero dei prefabbricati, della scuola (la cui esecuzione prenderà tempo visto che la gara è stata assegnata solo quest’anno) si realizzeranno una casa di riposo e un importante spazio dedicato alla riabilitazione. Cosicché Lucca, capoluogo di Provincia, potrà essere punto di riferimento fondamentale per le persone disabili ed anziane. In ogni caso i Comitati ribadiscono con forza che il ‘nuovo’ Campo di Marte debba avere destinazione pubblica e non privata”.

“Missione compiuta? Promesse elettorali? Noi vogliamo credere a quanto affermato dal primo cittadino in Consiglio comunale e siamo fiduciosi – conclude la nota -. Saremo cittadini attenti, con spirito collaborativo, perché non si ripeta la disastrosa operazione del project financing del San Luca e si sopperisca, con scelte mirate, alla ormai provata inadeguatezza dell’intensità di cura che molti problemi sta creando a tante famiglie per l’assistenza a malati cronici, disabili, anziani”.